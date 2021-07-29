不論是火星人布魯諾節奏鮮明輕快的〈Uptown Funk!〉早已被各大派對翻玩無數次，甚至成為許多新人婚禮必選嗨歌；還是只要看過一次就會縈繞心頭的奧斯卡多項大獎入圍電影《一位巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉，都是出自神曲製造機，DJ馬克朗森之手。

這位金曲製作人馬克朗森，不只打造上述兩首膾炙人口的歌曲，搞怪才女莉莉艾倫《Littlest Things》、當今英國歌后愛黛兒《19》和復古流行天王火星人布魯諾的《深陷天堂Locked Out of Heaven》都讓他在葛萊美和各大排行榜上留名。

不過令人訝異的是，他居然完全不會彈吉他，甚至不懂和弦的音樂理論！但卻能以細膩的雙耳和超凡的想像力，將生活周遭所有聲音或者有聲的詞彙和畫面透過音效器重組、數位電子技術多重拼接對比，轉化成音符與節奏，進而創作出這些神曲。

馬克朗森將在 Apple TV＋《馬克朗森的音樂探照燈》節目中，大方分享他創作的邏輯思路和玩「樂」概念，也用他一路走來的輝煌紀錄證明，新世代的音樂不再侷限於「實際彈奏樂器」的創作方式。

影集共六集，與其說是記錄和分享，其實更像是遠端線上課程，他邀請到客座教授包含「史上最偉大搖滾樂團」披頭四團員保羅麥卡尼、The Foo Fighters 靈魂人物 Dave Grohl、傳奇嘻哈團體野獸男孩成員 Adrock 及 Mike D、新世代酷兒指標歌手 King Princess 及 Charli XCX、著名DJ ／ 音樂人Questlove 等，與馬克朗森實際操作各類型音樂從無到有、接著成為刻骨銘心經典歌曲的音樂旅程。7 月 30 日本週五 《馬克朗森的音樂探照燈》Apple TV＋ 獨家上映。