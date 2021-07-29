美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨公布最新決策，利率與購債規模維持原狀，儘管籠罩在Delta變種病毒的威脅下，但經濟展望趨近目標，Fed暗示縮減量化寬鬆（QE）的時程已近，可能在今年稍後展開。

即便暗示QE準備縮手，Fed基本上仍維持鴿調，29日美元與美債雙雙走跌。美元指數連跌四天，來到92.05的1個月低點；美國10年期公債實質殖利率，挫跌到負1.175％的歷史新低。

亞股也因Fed明示不急於升息而勁揚，周四日股和韓股分別收漲0.7％、0.2％。

Fed為緩和新冠疫情對經濟的衝擊，去年3月緊急出手將基準利率砍到近乎零，每月購債至少1200億美元。Fed官員從去年底起一再重申，除非看到經濟有「實質性進展」，進一步向完全就業及通膨穩定的目標邁進，購債措施不會停手。

而Fed當地時間周三發布最新政策聲明指出，「經濟已朝這些目標前進」，Fed將在接下來的例會評估經濟的進展。

聲明暗藏QE準備退場線索，Fed可能在今年稍後宣布啟動縮減購債計畫。Fed下次集會時間是9月21-22日、11月2-3日。

有人揣測Fed或許會利用8月底傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會召開的場合，公布縮減QE的細節，包括啟動時間與方式。另有分析師認為，11月例會是最可能做正式宣布的時間點。

Fed本次聲明已見微幅上修經濟評估，「隨著疫苗接種大有進展，加上強而又力的政策支持，經濟活動與就業相關的指標維持強勁。」

不過主席鮑爾在會後記者會上強調， Fed離考慮升息還很遠，「目前那不在我們的雷達螢幕上」。

儘管Delta病毒入侵讓美國疫情又燒起來，Fed仍淡化Delta病毒擴散恐扯經濟後腿的疑慮。鮑爾表示，雖說變種病毒讓公衛問題雪上加霜，但疫苗接種率提高，加上消費者和企業機動應變，意味「我們多少學到怎們與病毒共存」。