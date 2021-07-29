《詭老》將於明（30日）全台戲院驚悚登場，金球獎得主蓋爾賈西亞貝納飾演男主角蓋卡帕，對於導演奈沙馬蘭編寫的劇本中，發生的各種詭異事件感到驚訝，同時也很急著想知道這個故事最後會有什麼樣的超展開，他說：「這故事真的充滿戲劇張力，而且劇情一直向前發展，劇中角色沒辦法掌握自己的命運，而且他們很努力想要搞清楚這一切到底是怎麼回事，上帝到底對他們有什麼樣的安排。這個故事有一種超越時間限制的特質，讓整部電影的風險變得更高。」

曾獲奧斯卡金像獎提名《霓裳魅影》維琪克雷普擔綱女主角，為了緩解她閱讀劇本時的不安，她決定到了拍片現場，發掘自己詮釋角色方法，取代在開拍前做大量功課。她說：「我飾演普莉絲卡這個角色的方法，就是每天坐在沙灘上，想著該用什麼角度來詮釋這個角色。這樣一來，我就能真正看到她是什麼樣的人。」她也表示自己與蓋爾賈西亞貝納志同道合，「蓋爾…也許我們是同一種演員吧，我們在演出這部電影的時候，都沒有對各自的角色有任何預設的立場，而是一邊拍戲一邊感受整個故事，然後很自然地演出我們的角色。如果有兩名演員都是用這種方式表演，就能夠非常深入地探索這兩個角色，並且真實地呈現他們之間的關係。」

導演奈沙馬蘭說：「我從不認為我拍的是恐怖片，從來都沒有，我絕對不會這麼形容我的作品，這部片非常黑暗，但不恐怖，恐怖片給人的感覺只有可怕的結局，但這部電影是一種體悟，觀眾看完以後會有更強烈的信念，我所拍過的原創電影都代表人生不同階段的我。」

他透露：「《詭老》一片講的是人生重新來過，用全新方式生活，在這片沙灘30分鐘等於一年，這片沙灘和海灣是最遼闊的空間，然後事情變得越來越詭異，也變得越來越具威脅性，慢慢從一個安全的地方，變成一個危險的地方，這就是這部電影想達到的目的。我在寫劇本時不斷嘗試想像，最糟的狀況，並以人性的角度思考，我會不會存活下來，但當我度過難關，安然無恙地脫困，這個經驗能讓我更堅強嗎？我希望觀眾進戲院看這部電影時，會覺得他們從來沒看過這樣的電影。」