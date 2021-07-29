迪士尼全新冒險浪漫電影《叢林奇航》改編迪士尼樂園人氣設施「森林河流之旅」，巨石強森化身鐵粉船長向傳奇華特迪士尼致敬，更大力推薦偶像艾蜜莉布朗當女主角；《叢林奇航》幕後班底更齊聚國際金獎團隊，藝術指導尚文森普佐斯在夏威夷搭建出迪士尼有史以來最大場景之一，九度入圍奧斯卡作曲家詹姆斯紐頓霍華更與重金屬天團「Metallica金屬製品」聯手打造震撼配樂。《叢林奇航》也將與美國同步於明日（30日）在台正式上映。

很難想像動作巨星巨石強森是個十足的迪士尼超級粉絲，「我是在佛羅里達州迪士尼主題樂園長大，所以當年《神鬼奇航》讓我非常感動深受啟發，希望有天我也能將心愛的迪士尼設施拍成電影！」巨石表示因此常想像搭檔人選，所以當受邀《叢林奇航》時，馬上跟製作總裁肖恩貝利推薦艾蜜莉布朗，儘管他們本來並不熟識，「合作之前，我從《穿著PRADA的惡魔》就是她的忠實粉絲，我也是她丈夫約翰克拉辛斯基《噤界》導演的忠實粉絲。所以見面就成了朋友。」

《叢林奇航》還實現了巨石另一個夢想，以鐵粉身分飾演綺拉號法蘭克船長向華特迪士尼致敬：「很少人知道，1955年開始營運「森林河流之旅」，華特迪士尼本人就親自掌舵擔任第一位綺拉號船長。」而「森林河流之旅」目前依然繼續在加州、佛羅里達、東京和香港迪士尼樂園運營中，巨石笑說：「法蘭克船長駕駛綺拉號，意義就像《星際大戰》韓索羅駕駛千年鷹號。」

《叢林奇航》幕後團隊都是金獎等級，曾獲法國凱薩獎提名最佳藝術指導的尚文森普佐斯，帶領建築師、畫家、雕塑家、景觀設計師…等上百人團隊，在夏威夷考艾島搭建主場景亞馬遜小鎮「舊港」，導演表示：「我們不僅建了一座小鎮，而且所有室內場景也都在這座小鎮拍攝完成。」這做法很少見，因為在好萊塢通常棚內景與外景會分開搭建拍攝。

「舊港」可說迪士尼有史以來搭建最大的主場景之一：多層主結構和外部走道點綴著異國情調叢林，熙攘戶外市場通往雙層酒店和餐廳，潟湖對面碼頭停放著尼洛船隊，另一個小碼頭則是法蘭克叢林導覽公司與綺拉號汽艇，碼頭可通向尼洛酒館，巨石表示：「當艾蜜莉和我第一次走進『舊港』時，我們互相看著對方，都起了雞皮疙瘩。」艾蜜莉認同：「我簡直為它瘋狂了！」飾演她弟弟的傑克懷特霍爾更玩笑：「酒店如果在Tripadvisor上，絕對得到很好評價。」

其他場景也很驚人，導演介紹叢林原始部落：「我們把村莊建在很高的樹上，建造平台將小木屋相互連接起來。進入片場就會覺得置身於叢林之中。」艾蜜莉對它很讚嘆：「全由木材和樹木雕刻組成，數不盡會絆倒人的樹根與樹枝，絕對是我參加過最危險的片場，但整體效果很不可思議。」

《叢林奇航》人物復古造型涵蓋1550年代西班牙征服者到1900年代初平民、乃至於叢林原住民，曾獲得奧斯卡提名的造型指導帕可迪加多，還特地研究西班牙文藝復興時期的皇室宮廷盔甲，並在布達佩斯找到傳統工匠技法複制盔甲的工作坊，手工雕刻所有細節並使用金箔。曾獲奧斯卡獎的特殊造型師喬爾哈洛也為《叢林奇航》設計400個背景人物，不僅設計叢林曬傷、昆蟲叮咬，還為65位部落原住民設計人體彩繪、紋身與肌膚穿孔。

曾以《絕命追殺令》、《陰森林》、《新娘不是我》等入圍九次奧斯卡的作曲家詹姆斯紐頓霍華，掌舵《叢林奇航》配樂採用傳統百人管弦樂團詮釋音樂三個主題；電影歌曲更特別與搖滾天團「Metallica金屬製品」合作，重新詮釋「Metallica」第五張專輯經典名曲＜Nothing Else Matters＞，詹姆斯表示「這首歌非常美妙，它給人感受喜怒無常，但旋律又令人難忘。」《叢林奇航》將於7月30日在台上映。