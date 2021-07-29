大陸當局視兩岸統一為必然發展之路。大陸重量級涉台學者楊明杰認為，危機與機會並存，兩岸統一最大的阻力就是美國，雖目前中美處於博弈狀態，但長期趨勢將走向合作，台灣恐怕從棋子變為棄子；學者周志懷認為，兩岸決戰未來十年（2022年至2032年），大陸綜合實力將穩定超越台灣，統一的時與勢站在大陸這邊。

中國社科院台灣研究所所長向來有中南海對台首席智囊美譽。所長楊明杰昨在「2021年兩岸關係研討會」發言指出，從中美關係看台海局勢，現在干擾兩岸和平統一最大的外部因素，就是美國勢力介入台海問題。現在美國已經展開和中國的全面競爭，要把台灣當作制衡中國的戰略棋子，「但是從戰略上來看，棋子極有可能變為棄子。」

「中美的戰略博弈是長期的，但最終總是要走向對話與合作。」楊明杰指出，特別是在台灣問題上，美國一方面動輒打台灣牌，但另方面，從美國印太戰略事務協調官坎貝爾到美國副國務卿雪蔓，都明確表明不支持台獨。

楊明杰表示，美國的對台政策還是必須服膺於美國國家利益，「在此前提下，台獨份子包括台灣當局仍對美國抱持迷思與幻想，是井底之蛙、十分危險的。」

前中國社科院台灣研究所所長、現任華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，從當下到2032年近10年當中，台灣要經歷3次大選：2024、2028和2032年，大陸有3次黨代表大會：2022、2027和2032年。在2032年，同時迎來台灣總總大選及中共22大。

周志懷繼續細分時間跨度，2020至2035年，大陸在建成小康社會的基礎上基本實現社會主義現代化，在綜合實力的對比上，大陸會在各項指標上全面超越台灣，「解決台灣問題的現實條件，會更加充分。」

「未來10年，中美的經濟總量會出現持平，中國有可能成為世界第一大經濟體。」周志懷認為，「美日等外部勢力想要干預中國統一的成本和代價，在未來10年會不斷提高。」因此大陸在加強對台軍事鬥爭準備的同時，要做好2件事情：一是就兩岸關係和平發展做好制度性安排，簽署和平協議；二是形成一國兩制台灣方案。

周志懷表示，大陸以統一結果為導向的對台政策會愈來愈清晰，大陸對於實現國家統一的路徑看法，正在發生變化。特別是習近平在2019年初發表習五條之後，大陸在道路、理論、制度、和文化4個自信之外，還多了統一自信。

「不管台灣政黨如何輪替，是李登輝的兩國論也好、陳水扁的一邊一國也好，蔡英文的中華民國台灣也罷；李登輝是掛羊頭賣狗肉的台獨，陳水扁是激進式台獨，蔡英文則是倚美抗中下的漸進式台獨，」周志懷認為，「無論台灣是哪個政黨執政，在國家必然統一的歷史大潮下，這些台獨勢力都只能算是小浪花而已。」

周志懷指出，無論兩岸統一的過程如何曲折，大陸都會堅定按照自己的路徑和方式來解決台灣問題。「民進黨當局目前還是選擇投靠美國當棋子，應當早日改弦易轍，回到兩岸關係和平發展的道路上來。」

周志懷表示，大陸要改變危機管理的思維模式，從「如何避免擦槍走火」轉向「如果發生擦槍走火怎麼辦？」兩岸發生軍事衝突的危機是真實可能存在的，並非危言聳聽，大陸要為可能發生的結果，做好一切充分的準備。「兩岸是否有緊急聯繫的溝通管道？很顯然現在看來並沒有！」

此外，周志懷還建議，促進兩岸民間智庫整合，就共同關心的議題展開研究，謀求共識，發揮兩岸人士的民間影響力和決策影響力。