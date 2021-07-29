綠色金融商品在疫情期間大受歡迎，但市場上普遍缺乏適切的評估標準，更不用說符合台灣本地的特殊條件。金管會為了確定台版「永續金融分類標準」（Taxonomy）的可能圖樣，與環保署委託中華經濟研究院、台灣金融研訓院、及資策會共同研究。金研院29日起擴大與各業界召開會議，研議相關機制、如何有效在產業及金融業落實等，儘快確立新規範，防止「漂綠」的不當金融商品在市場泛濫。

金研院指出，「永續金融分類標準」是判別綠色金融商品的最基本元素，國際金融市場的綠色債券發行標準、銀行永續融資的核貸標準、永續型基金發行的標準等，在歐盟已採用永續分類標準為基礎來衡量，對於綠色金融商品未來的發行業務規範，將產生重大影響。

目前歐盟之分類標準規則（EU Taxonomy Regulation）包括13大產業、98項經濟活動，透過質化和量化指標並行的方式，作為技術篩選指標。「參酌國際作法研究我國永續金融涵蓋範圍」計畫的研究團隊亦參考歐盟最新發展，衡酌我國產業經濟活動發展特質，建置一套足以衡量企業永續純度的分類指標，並透過資訊揭露預防漂綠風氣，最終提供給市場投資者、利害關係人及機構公開審閱，作為投資人的投資評估參考。

台版「永續分類標準」初步研議適用對象，現階段以製造業、營造及建築、運輸及倉儲三大產業、合計22項經濟活動為初期建置工作要項。