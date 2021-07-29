大陸女排29日下午迎戰東京奧運小組賽第3個對手俄羅斯奧運代表隊，雙方鏖戰到決勝局，中國女排在率先拿到賽末點的情況下被逆轉，五局比分分別是17-25、25-23、25-20、25-27、12-15，至此，大陸女排遭遇東京奧運小組賽3連敗，目前出線希望渺茫。大陸女排總教練郎平表示，這種局面是她所沒有預料到的，大陸女排已到了「最危險的時刻」。並稱主將朱婷的傷挺嚴重的，大家能看到，基本上扣不了，表示會和醫生以及朱婷本人商量，可能會讓健康球員衝一衝。

郎平表示，知道此次比賽會比較艱難，可能會輸一點球，但是沒想到現在還沒有出線。雖然在五年前的里約奧運會上，最終奪冠的大陸女排在小組賽階段也跌跌撞撞，取得2勝3負。但在東京奧運會上「沒有出線」的情形顯然更差，甚至可以說，大陸女排的東京之旅已到了「最危險的時刻」。

郎平稱，這是因為在大陸隊所處的「死亡之組」中，俄羅斯甚至稱不上強隊。在現在的態勢下，大陸隊要想把晉級懸念保留到最後，就必須在31日擊敗組中最強對手之一的意大利隊，並且在最後一場小組賽拿下實力稍弱的阿根廷隊。

對於接下來的比賽，和朱婷的傷勢，郎平說，如果是朱婷打不了的話，形勢是很嚴峻的！我們就努力去打，能打的都上場吧！並表示，朱婷的傷挺嚴重的，大家能看到，基本上扣不了。郎平並沒有排除朱婷無法上場的可能性，但稱，會和醫生以及朱婷本人商量，可能會讓健康球員衝一衝。