消息人士透露，美國前總統川普的女婿庫許納未來數月內將在佛羅里達州邁阿密開設投資公司「Affinity Partners」。分析認為，此舉意味庫許納將在可見的未來遠離政治。

庫許納在川普執政時期曾擔任白宮高級顧問，而他目前則忙著籌備開設投資公司，已進入最後階段，最快在今年秋季成立。兩名聽取簡報的人士表示，庫許納亦希望在以色列開設辦事處，以尋求區域投資，將以色列的經濟和印度、北非、波斯灣連接。

消息人士指出，庫許納雖與岳父關係密切，但由於他重新進入私營領域，在可預見未來將遠離政治。