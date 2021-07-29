我東奧桌球選手林昀儒表現出色，但卻傳出他是由中國大陸培訓出來的說法，教育部晚間對此表示，林昀儒自國中階段起納入體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府補助包含教練費、移地訓練、參賽器材裝備等，單單2019年就投入800萬元培訓他。

教育部表示，林昀儒國小階段展露桌球天份，就讀宜蘭國小桌球班，確實由舅公自費資助聘請中國籍綦戈教練費用，但從國中階段（2013年起）納入教育部體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，接受國家培訓。

教育部表示，林昀儒在「2016里約奧運」後，調訓為國家培訓隊選手，補助基本待遇及各項支援，2019年起列入黃金計畫重點培訓選手，聘請中國大陸籍教練綦戈及日本籍山兵伍教練（疫情期間）進行訓練。

教育部說，黃金計畫提供專屬健康檢查、專屬防護人員，陪練員，補助其客製體能訓練課程，國訓中心運動科學支援團隊也針對進行情蒐分析等，2019年針對林昀儒即投入超過800萬元培訓經費。

至於林昀儒到大陸受訓，教育部說，林昀儒自2017年起參加職業聯賽後，於T2桌球鑽石賽、ITTF 世界巡回賽、中國桌球超級聯賽等，並於2020年底參與中國桌球超級聯賽後，和鄭怡靜選手於中國與中國國家隊移地訓練進行集訓，讓技術更加精進。