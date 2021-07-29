打造產業界網紅。外貿協會今宣布正式成立號稱「旗艦店」的創新業務中心，以17位數位與創新高手團隊，要肩負探詢新商業模式、影音數位行銷、做產業界的網紅三大任務。明年也將製作英文節目，向國際行銷台灣產業優勢。

貿協董事長黃志芳親自主持，他形容創新數位中心就是「貿協的旗艦店，代表貿協價值。」，該中心將為貿協探詢新商業模式，已針對2035年世界趨勢、未來展覽新型態、電商趨勢等進行研究。

另外，貿協已建置自己的數位攝影棚，有完整導播攝影團隊，還要開播貿協雲端頻道「經貿！了解一下」，黃志芳說，要用影音數位行銷變成產業界的網紅和國家推銷員，把台灣的優勢推廣出去。

該頻道透過時下網路語言去呈現國際財經趨勢、產業分析及市場脈動。初期規劃「全球任意門」、「台灣開出去」及「網紅養成實驗室」三個系列節目，主題涵括熱門經貿時事、最夯的電動車產業及消費者最關心的娛樂保健議題。貿協表示，初期是中文節目，明年開始會推出英文版，推向國際。

創新業務中心接下來也會積極跟外界進行數位聯盟，尤其是科技公司，像是Microsoft、Amazon、Google、Facebook等結盟，以增加客群，幫政府單位與民間企業做服務。黃志芳強調，會跟科技公司、新創公司、人流物流商流資訊流的客戶來結盟 打造服務生態系。