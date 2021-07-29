財神落誰家？頭獎上看9.2億 威力彩獎號出爐 21:022021/07/29 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連34槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連續槓龜34期，頭獎高達9.2億元，威力彩今（29日）晚開出110000060期威力彩，第一區獎號為10、14、22、23、32、35，第二區為03。 中時社論》誰還記得太魯閣號事件 職場》樹德科大線上音樂會爆人氣 環球科大國際彩繪賽奪佳績 #威力彩 #頭獎 #獎號 #財神 #誰家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園租屋補貼下周一起跑 線上申辦抽大獎 15:252021/07/29 生活 帝國大反擊？英航母部署南海不只是「投名狀」 還有全球化戰略 20:432021/07/29 兩岸 《時來運轉》運彩報報－MLB天使火力大放送 主場技壓運動家 15:302021/07/29 體育 「少子化危機」何時衝擊房價？「反轉關鍵」落在這1年 19:342021/07/29 房產達人 奔騰思潮》美國霸權下的奧運遊戲規則（本田善彥） 16:322021/07/29 時論廣場 打房有效了？「秒殺」完銷案變少 基隆竟然掛蛋 12:212021/07/29 房市新訊 聯電爆量拉半根漲停 外資喊出超狂目標價 鄉民竟給3個字 12:182021/07/29 財經 航運老三遭凶狠虐殺 他竟喊3字頭天價 網爆內幕不單純 05:062021/07/29 財經 喵星人洗澡意外炸出體操魂 水龍頭當單槓曬超狂臂力 11:532021/07/29 萌寵 有規範的自由 讓經濟更加蓬勃 08:302021/07/29 生活 打統編發票中獎 營業人、政府機關無法領獎 16:122021/07/29 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 LED「慘業」谷底大翻身 3檔受惠快壓不住了 - 財經 比通膨更致命的危機 專家揭股市現在頭號大敵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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