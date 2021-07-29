年僅19歲的中華隊小將代表中華隊闖進男子單人桌球4強，今（29日）在4強賽對戰大陸球王樊振東，不過初生之犢不畏虎的「小林同學」卻展現過人韌性和球王纏打，進入決戰第7局才敗下陣。這沉穩的心態也讓美女醫師許書華忍不住大讚「太勵志！」林昀儒已具王者之風，在他身上看到無限可能。

今日東京奧運桌球男單競賽場上林昀儒和樊振東的對抗非常精彩，雙方你來我往的拉鋸戰堪稱「神仙打架」，讓許多人看得心跳都快漏一拍。尤其初征奧運的林昀儒將戰局追到第7局時，觀看直播的網友都在替「小林同學」祈禱，盼他能殺進金牌戰，儘管最終林昀儒以8：11惜敗，仍雖敗猶榮。

輔大醫院家醫科醫師許書華也在賽後於臉書發文大力稱讚林昀儒，「這個孩子心境穩定得很不Drama，卻帶我們看到無限的可能」。許書華指出，林昀儒把大陸球王逼得「大粒汗小粒汗皮皮挫！」自己卻說「只是堅持打好每顆球」，這麼樸實無華的道理，卻不見得容易落實參透。

美女醫師稱讚林昀儒小小年紀已具王者之風。(體育署提供)

談到林昀儒的表現，許書華忍不住讚賞，「看他比賽每球的來回都質量高得扣人心弦。小小年紀已具王者之風。太勵志！」表示要將「小林同學」的表現納入教養小孩範例：「你看那個小林哥哥，毫無懼色，非常沈穩內斂喔！」並祝林昀儒在明（30日）的銅牌戰加油。

貼文底下，網友紛紛留言，「他真的很穩健，雖敗猶榮」、「他的抗壓性之高，令人十分佩服」、「堅持是一件很不容易的事情！小林同學超棒」、「看到打到最後的第七局，真的只差那麼一點點，沒有關係，下一次贏回來」、「雖然林昀儒局數以3:4落敗，但兩邊的得分總分，其實是75:75，在分數上是扎扎實實打平」。