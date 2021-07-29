LED產業受到陸廠擴產產能過剩和疫情衝擊，多數廠商在連年虧損的狀況下，無力再擴充產能，市況低迷長達一年以上的時間，讓產業進行整併，也讓供過於求獲得緩解。

在Apple登高一呼，從新規格的MacBook起，逐步將產品陸續改為mini LED背光後，mini LED開始在品牌顯示器、手機，甚至車用、工業等領域快速增長，年成長幅度高達9成，產能吃緊下，訂單已看到明年上半年。

在有限產能的限制下，LED產品持續漲價，不可見光的產品也於今年上半年漲價，產業傳出20%以上漲幅，由於不可見光之前受陸廠競爭，價格較差，今年供需吃緊之下，價格漲幅才有較大的空間，整體而言，LED產業總算是脫離「慘業」困境，朝向趨勢成長，在個股表現上，也看到不少股價打底完成，轉強向上的個股。

台股搭上這波熱潮且具轉機性的LED中小型股成長不容小覷，以下分享三檔精選受惠個股：

惠特是全球LED分選龍頭大廠，由於mini LED應用需求暢旺，LED點測、分選設備訂單排到第四季，預估今年營收年增率高達6成，今年獲利挑戰一個股本，明年雷射加工和LED設備測試業務持續維持高成長態勢。

光磊為LED感測元件廠，日本LED大廠日亞化為光磊大股東，且於7/1已完成與日亞化的私募案，在技術上也與此公司合作的相當密切，有助於光磊在研發技術上面的提升以及營運發展。目前公司的產能狀況趨近於滿載，新訂單挹注，在先前公司在產品上也有做整頓，只接較高階訂單，並調漲產品價格，有助於改善公司整提毛利率，由於下半年為傳統旺季，法人預估單月營收可望站上6億的水準，EPS有機會創下新高。

宏齊為表面貼裝（SMD）LED封裝廠，近期公告6月收2.9億元，月增11%，年增63%，成長明確，主因歐美地區逐步解封，帶動消費性業務成長，受惠消費性產品、IR業務佔比拉升，毛利率較第一季改善。展望第三季，受惠於傳統營運旺季，mini LED封裝方面也已經打入中國市場，營收仍將走高，也由於mini LED封裝業務相對公司整體毛利率較高，法人推估今年度平均毛利率有機會創下近10多年新高水準。

就技術面來看，三檔個股股價均沿著均線向上，由於產業成長確立，走勢亦相對於大盤強勢，盤勢震盪，不妨留意拉回守穩買點。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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