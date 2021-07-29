雲林縣四湖鄉參天宮慶祝關聖帝君1862周年聖誕，訂於8月1日進行馨香慶壽團拜典禮、2日舉辦3獻祈福祛疫大法會，藉由百廟聯名與萬民共同祝禱，為全球醫護消防人員及全台灣人民祈福。

參天宮因靈蹟不斷，信眾與日俱增，許多信徒為了隨時供奉關聖帝君，擲筊後請駕關聖帝君分靈，據廟方統計，全台已有上萬處分靈，大陸、新加坡、美國、日本、馬來西亞等國家也都有關聖帝君的虔誠信眾。

參天宮表示，今年為關聖帝君1862周年聖誕，面對全球新冠肺炎疫情肆虐，管理委員會謹遵關聖帝君祖聖示，在辛丑年聖誕千秋當日，舉辦公益性3獻祈福祛疫大法會，邀請國內外廟宇共同聯名祈福，包括新加坡聚善堂關帝廟等200多間廟宇熱情響應。

參天宮指出，謹訂於8月1日晚上11點舉行馨香慶壽團拜典禮，2日早上9點舉行3獻祈福祛疫大法會，由中和枋寮威遠壇林威呈壇主主演科儀。秉承著「取之於社會、回饋於社會」的正氣參天信仰理念，將提撥聖誕活動的部分經費及物資，捐贈給弱勢貧苦民眾。