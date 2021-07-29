蔡英文總統日前宣布登記接種高端疫苗的意願，國民黨北市議員羅智強29日嗆，他不相信蔡英文真會把手臂留給高端，他寧願相信資深媒體人彭文正質疑「蔡早就打了國際疫苗」，他一點都不相信三頭兩頭就說謊詐欺的蔡政府。

羅智強說，他曾在前總統馬英九身邊工作，馬對他當總統府發言人的第一指示就是「不能説的事就不要説，但絕不可説謊」，所以去查羅智強當總統府發言人時，是查不到任何説謊紀錄。

「與其問蔡會不會打高端？更該問蔡是不是早就打了國際疫苗？」羅說，他不知道，也怕永遠不會知道，但他一點都不相信蔡説過的每句話，因「人而無信，不知其可」，蔡政府一路走來始終詐欺，信手捻來就有10個謊言。

羅舉例包括「政府沒有阻擋疫苗」、「台積電主動協助購買疫苗」、「台灣疫苗夠了」、「陳水扁、馬英九任內承諾開放萊豬」、「陳慶男父子沒有進總統府要求協助」、「沒有政務或機要人員涉入私菸案」、「香菸沒有上飛機」、「藻礁永存」、「非核家園不會缺電」、「勞工是我心裡最軟的一塊」。

羅痛批，一個三天兩頭説謊的騙子說沒打國際疫苗誰信？怎知道打進去的會不會只是生理食鹽水？像現在的總統府發言人，説謊像喝水一樣，罄竹難書，現在的總統把誠信2字看得比衛生紙都不如。

另外，全台疫苗荒，衛福部長陳時中卻怪地方打太快，羅也批，民進黨一直掩耳盜鈴，哄騙民眾疫苗不虞匱乏，如今在大規模施打下，事實讓謊言不攻自破，但習慣說假話的民進黨，扯謊就如呼吸般簡單自然，謊言被戳破，更擅長厚顏大甩鍋。

羅指出，蔡英文更絕，指疫苗配送都足夠，是地方政府自己將疫苗挪到前面類別施打，才導致現在的問題，不愧為一代宗師，用謊言掩飾執政無能，再以甩鍋來推卸責任，正是民進黨的一貫伎倆，難怪台北市長柯文哲痛批「打太慢怪我、打太快也要怪我」，民進黨到底有多扯，乾脆直接怪民眾「都是大家搶著預約登記，疫苗才不夠！」