取自蔡英文臉書(體育署提供)

取自蔡英文臉書(體育署提供)

東奧賽程進入第六天，蔡英文總統今天表示，我們能夠感受到台灣選手臨場的自信、鬥志、和韌性。場上全力以赴，場下展現友誼，這是奧運的精神，也是運動家的風範。代表台灣的這批優異青年充滿了運動家的風範。「每一位選手，都是台灣的驕傲」。

蔡英文在臉書表示，今天台灣選手參與的賽事，場場扣人心弦。有最頂尖的桌球對決，有高張力的射箭對抗，也有划船賽事中，黃義婷選手挑戰自我，刷新個人奧運成績的感動時刻。

她也對選手流露出的真摯情感，留下難忘的印象。今天羽球男雙李洋、王齊麟獲勝那一刻，落敗的地主隊選手渡邊勇大豎起大拇指，比了一個大大的「讚」。看到他賽後流下淚水，齊麟給了他一個擁抱。

她說，擁抱的畫面，也出現在射箭男子個人淘汰賽。魏均珩和湯智鈞的「台灣對決」，僵持到加射階段，湯智鈞以一計10分箭，一分之差驚險勝出。賽後兩位選手互相擁抱，魏均珩給了晉級的湯智鈞滿滿的祝福。

蔡英文表示，相信大家都有感覺，收看奧運轉播的同時，我們往往不是帶著焦慮、懊惱或憤怒的心情。在為比數緊張之外，很多時候，我們也能夠感受到，台灣選手臨場的自信、鬥志、和韌性。我們知道選手們是如何享受比賽，我們也知道，代表台灣的這批優異青年，是充滿了運動家的風範。

她強調，每一位選手，都是台灣的驕傲。她要恭喜今天晉級的射箭好手林佳恩、拳擊好手黃筱雯，更要把掌聲獻給拚盡全力的羽球好手王子維、射箭好手鄧宇成、射擊好手楊昆弼和游泳好手王冠閎。另外，女子25公尺手槍資格賽和高爾夫男子組賽事仍在進行中，「吳佳穎（證件妹）、田家榛、潘政琮 都加油！繼續衝刺排名！」

明天從早到晚，還有一連串關鍵賽事。她也提醒民眾，奧運期間，「關心比賽，也別忘了依然要注意防疫，避免群聚，並且適時動一動、讓眼睛休息喔！」