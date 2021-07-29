選手徐哲穎的月子餐讓導師讚賞。（《料理之王2》提供）

名模林又立(左二)蒞臨《料理之王2》。（《料理之王2》提供）

全聯《料理之王2》迎來團體前哨戰，邀請熱愛美食的名模林又立擔任節目飛行饕客。林又立一開始就表達了自己的美食主張，認為不辜負食材的料理就是最棒的；她吃了選手做的三菜一湯月子餐後活力十足，甚至想到婚後生子的畫面，直呼以後月子餐這樣吃「可以多生幾個」！

《料理之王2》比賽進入白熱化階段，包含暗黑珠寶盒、外送便當挑戰賽、快手挑戰賽、指定食材挑戰賽等，獲勝者可以累積各隊積分。其中快手挑戰賽是由徐哲穎和吳貞蓁兩位實力派選手PK，要在30分鐘內端出三菜一湯的料理，讓首次來到《料理之王》的飛行饕客林又立都不禁表示：「到底要整他們到什麼程度？」

徐哲穎用拿手的月子餐迎戰，端出赤肝南煎、花蹄白鱈、麻油燉雞、荷塘小炒等三菜一湯，獲得所有導師的好評。林又立說，很享受看選手烹調的感覺，試吃之後表示：「這真的是我想吃的月子餐。」還說「以後月子餐也要這樣吃，可以多生幾個」；另位首席導師阿發師也誇獎這套三菜一湯的月子餐都是大菜，一定大賣，給予高度肯定。 《料理之王２》每周五晚9點在ETtoday全平台、每周六晚6點Jet綜合台播出。