雖然美國總統拜登曾表示，美國會確保阿富汗政府維持他們的空軍，但情況並不佳，阿富汗空軍缺人缺料缺彈，正在分崩離析。

任務與目的 (task and purpose)報導，阿富汗議員拉赫馬尼(Haji Ajmal Rahmani)在一場網路會議上表示，阿富汗空軍現有的160架飛機，其中三分之一因缺乏零件而無法飛行，而且提供後勤的美國承包商已經離開了。

拉赫馬尼說，阿富汗空軍的精準雷射導引彈藥，也早就用完了。

這是阿富汗空軍的興衰。過去的20年，阿富汗空軍曾經有相當長足的進步，原本他們操作的是俄羅斯製造的運輸機和直升機，之後美國開始協助阿富汗空軍的更新，以美製飛機來取代俄式飛機，比如23 架 A-29 超級巨嘴鳥(Tucano)輕型攻擊機，可提供近距離偵察與空中支援。這些 A-29雖然是螺旋槳飛機，但飛行效率高過俄製Mi-35 攻擊直升機。另外，美國政府還向阿富汗提供 37 架 UH-60 黑鷹直升機，做為Mi-8運輸直直升機的接替者。截至 今年3 月 31 日，仍有 143 架飛機可以執行任務。

但是，在美軍撤離阿富汗，連帶著美國承包商也離開以後，這些飛行器的妥善率就快速下降了，美軍駐阿富汗重建監察長約翰‧索波科(John F. Sopko)說：「事實上，如果沒有承包商的支持，阿富汗空軍將在幾個月內就無法保持飛機作戰的有效性。」

而且，塔利班還經常針對阿富汗飛行員暗殺，不但削弱阿富汗空軍實力，也嚇走有意加入阿富汗空軍的人們。

美國中央司令部表示，他們已認知到此事，如果塔利班繼續發動襲擊，美國會加重空襲的力度，以支援阿富汗軍隊。並且，美國軍方準備將阿富汗的飛機運往第三國進行翻新和修理，然後送回阿富汗空軍。

與此同時，剩餘的美國承包商正在使用網路視訊的方式，教導阿富汗維修人員如何修理他們的飛機。