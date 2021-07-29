彰化員林山區標榜能看到高鐵列車和夜景的景觀餐廳，去年不敵疫情衝擊易主後重整再出發，玻璃空橋、高空鞦韆成為特色拍照點，業者還提供華麗服裝租借服務，讓人人都可以體驗成為仙氣飄飄的網美。（謝瓊雲攝）

無畏疫情 彰化員林高鐵景觀餐廳重整後再出發。

無謂疫情，高鐵景觀餐廳重整腳步後再出發。彰化員林山區一家標榜可眺望員林市夜景與高鐵列車的景觀餐廳，去年不敵疫情歇業，經轉手後歷經一年大規模整修改造，增加玻璃空橋、高空鞦韆等特色，將在降級後第一個周末假日正式對外開放試營運，盼能成為網紅、網美拍照打卡的新景點。

彰化員林、社頭山區有將近十多家景觀餐廳，主打休閒景觀、可以眺望員林市區夜景，還可以看到高鐵列車來回穿梭，第一家標榜可欣賞高鐵列車的景觀餐廳開張時，台灣高鐵公司還曾進駐舉辦記者會，邀請媒體近距離感受高鐵列車以時速300公里呼嘯而過的速度感，隨後多家景觀餐廳都拜高鐵軌道之賜陸續開幕營運，最多曾有20多家。

去年爆發新冠疫情以來多數景觀餐廳均受到衝擊，5月宣布餐飲業只能外帶後，山區景觀餐廳更幾乎有如骨牌效應般停業，高達8成不敵疫情宣布歇業，等候時機重新開張。其中，位處員林山區最高點的景觀餐廳，過去十多年來就主打夜間高鐵景觀，去年中業者不堪疫情衝擊虧損，決定收攤易手。

接手業者耗時一年進行大規模整修，重新打造許多景觀特色，包括玻璃空橋、高空鞦韆，紫藤花隧道與光廊步道等，還有許多充滿巧思的戶外餐飲區、打卡拍照點，並提供各種華服禮服租借服務，滿足不同的拍照需求。

除了提供咖啡、甜點、優格等輕食，也有簡餐和火鍋，將在降級後第一個周末假日正式對外試營運，室外用餐區拉開桌距、室內則配合防疫規定以透明隔板因應，盼成為網紅網美打卡、新人婚紗拍照的新景點。

彰化員林山區標榜能看到高鐵列車和夜景的一家景觀餐廳，去年不敵疫情衝擊易主後，經過一年大規模整修後再出發，本周末是中央宣布降級後的第一個周末，餐廳將正式對外開放試營運試水溫，盼重新成為打卡拍照熱門景點。（謝瓊雲攝）

彰化員林山區標榜能看到高鐵列車和夜景的一家景觀餐廳，去年不敵疫情衝擊易主後，經過一年大規模整修後再出發，本周末是中央宣布降級後的第一個周末，餐廳將正式對外開放試營運試水溫，盼重新成為打卡拍照熱門景點。（謝瓊雲攝）