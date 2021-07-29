香港電影在80、90年代是最輝煌的時候，現在天王級男星周星馳、周潤發和成龍都是從那時候誕生，3人被稱為「雙周一成」，有演技也是票房保證；3人長年占據各大票房紀錄，直到因《古惑仔》系列電影爆紅的鄭伊健出現，1998年主演的《風雲雄霸天下》驚喜獲得當年票房冠軍，成為唯一打敗過「雙周一成」的男人，但後來摯友陳小春爆料，鄭伊健太愛玩才錯過當天王的機會。

「雙周一成」在香港電影圈堪稱傳奇，3人在演技上各有特色，周潤發創造「賭神」時代，周星馳也有大量喜劇片，成龍則是硬底子的武打片，至今3人還是能勾起不少影迷回憶；光是在90年代，3人就輪流攻佔香港電影年度票房冠軍，周星馳5次、成龍3次和周潤發1次，在1998年唯一打敗過他們的男人驚喜出現，就是《古惑仔》系列電影主角鄭伊健。

香港電影80、90年代被周星馳、周潤發和成龍3人輪流攻佔票房紀錄。(圖/ 取自中時資料庫)

香港電影80、90年代被周星馳、周潤發和成龍3人輪流攻佔票房紀錄。(圖/ 取自中時資料庫)

鄭伊健在《古惑仔》系列電影飾演主角陳浩南，當時紅遍全亞洲，更成為許多少年崇拜的對象；在爆紅後，1998年鄭伊健和郭富城、舒淇、楊恭如等主演漫改電影《風雲雄霸天下》，最驚喜的是在年末票房紀錄，居然以黑馬奪下票房冠軍，打敗在90年代屢創紀錄的「雙周一成」，也是唯一贏過3名天王的男人。

可惜的是，鄭伊健沒有像那些天王繼續大紅大紫，反倒是漸漸淡出，偶爾才有新的影視作品，也讓不少網友納悶「鄭伊健去哪了」；昔日鄭伊健摯友陳小春曾在節目上透露，他除了脾氣火爆外，還很愛玩，是一個享受生活的人，過去曾有劇組打電話想談工作卻找不到人，但其實他是跑去歐洲或美國旅遊，玩夠才打算回香港工作，因此難免錯過成為頂流天王的機會。