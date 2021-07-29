台灣民意基金會日前公布疫情之中的各政黨民調，民進黨的支持度為28.3%，國民黨21.9%、民眾黨11.3%，另外有32%表示沒特別支持哪一黨；和6月民調相比，民進黨的支持度增加5.7%，國民黨也增加3.5%，民眾黨則是下滑4.3%。台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，國民黨在兩種情況下會崛起：民進黨失去民心以及國民黨出現超級巨星。

游盈隆29日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，國民黨在兩種情況下會崛起，要兩個條件都滿足︰第一個條件是，執政的民進黨失去民心，民意支持度大幅下滑；第二個條件是，國民黨有超級巨星，也就是具有群眾魅力的政治明星出現。當這兩個條件一結合，就會往上不斷地拉抬，勢不可擋。

游盈隆接著表示，以兩個觀點來看，民進黨若再度呈現總統蔡英文第一個任期前兩年半時慢慢失去民心的狀況，國民黨這時有沒有出現什麼超級巨星，如果沒有超級巨星，光是民進黨施政的不得民心，不足以讓在野黨整個聲勢往上。

朱學恒也在臉書貼文表示，游盈隆指出，歷經過去1個月辛苦的總統聲望保衛戰，蔡英文未脫離執政困境，民調回升，可歸因於疫情趨緩以及疫苗有著落。不過疫苗爭議也將成為蔡總統聲望、歷史定位的關鍵因素，目前她的民意支持度也是2020年大選以來次低，未來如何演變不容樂觀。