世界衛生組織最新報告指出，目前Delta變異株已在132個國家存在，近期美洲和西太平洋地區病例明顯增加，依此趨勢發展，未來2週內全球累計病例數恐將超過2億例。

根據世衛組織（WHO）昨天公布報告，雖然最早在英國發現的Alpha變異株存在於182國，是目前最廣泛存在的變種病毒，但最早在印度發現的Delta變異株，過去一週已新增傳播8個國家，增至在132國出現。

世衛指出，在病例方面，2021年7月19日至25日，當週全球新增病例數超過380萬例，比前一週增加8%，其中美洲和西太平洋地區病例明顯增加，增幅分別為30%和25%。 其中美國新增病例最多。

根據世衛收到的各國報告，目前全球累計病例為1億9400萬例，世衛強調如果依此增長趨勢，未來2週內全球報告的累計病例數恐將超過2億例。

世衛鼓勵接種疫苗對抗疫情。指幾項研究顯示，接種疫苗後除能減少傳播病毒，也有助降低確診後演變成重症、需入院和死亡機率，目前主要疫苗都有明顯保護力。（編輯：韋樞） 1100729