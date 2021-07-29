泰國今天通報新增1萬7669起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，165人病歿，均創單日新高紀錄，去年疫情爆發至今累計56萬1030人染疫，4562人死亡。

柬埔寨方面，總理洪森（Hun Sen）昨晚簽署命令，午夜起對接壤泰國的8個省分實施封鎖，防止Delta變異株擴散，禁止民眾出門、群聚和做生意，但從事航空業者除外。

洪森在臉書（Facebook）發布封鎖令並表示：「臨時封鎖令…目的是防止新型冠狀病毒Delta變異株社區傳播。」

洪森表示，除了貨物運輸和緊急狀況外，與泰國接壤的邊境檢查站也將關閉，封鎖將持續到8月12日。

受影響的省分包括高興省（Koh Kong）、菩薩省（Pursat）、馬德望省（Battambang）、百靈省（Pailin ）、班提米安夏省（Banteay Meanchey）、奧多棉吉省（Oddar Meanchey）、普里維希省（Preah Vihear）和暹粒省（Siem Reap）。

柬埔寨去年大部分時間大致控制住疫情，然而今年2月下旬爆發新一波本土疫情，迄今累計7萬5152人染疫、1339人不治。