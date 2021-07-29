台北國稅局今日表示，境外資金專法確定將在今年8月16日落日，不再延長。所以許多原本期待會延長的台商，台北國稅局也提醒要抓緊時間申請匯回。

財政部自2019年8月15日起實施《境外資金匯回管理運用及課稅條例》台商依循專法將資金匯回，第一年優惠稅率為8％，若進行實質投資將可減半為4％；第二年匯回則是10％，實質投資減半則為5％。

台北國稅局統計，第2年(從2020年8月15日)至今年7月23日止，累計匯回的金額已經達到674億元，而相較於7月14日，短短7個工作日內，件數增加46件，新增匯回90億元。

台北國稅局局長宋秀玲表示，近期與銀行聯合舉行線上說明會，向台商說明境外資金專法的內容，而距離境外資金專法落日不到20日，許多台商表達還有大額的資金排隊匯回台灣，要把握時間。

根據統計，五區國稅局辦理台商依循資金專法匯回的案件，累計到7月23日，累計申請量達1378件共2840億元；目前已超過2年目標2666億元，朝向3000億元大關邁進。