台灣桌球19歲好手林昀儒今（29日）在東京奧運桌球男單準決賽與大陸第一種子樊振東激戰7局以3:4惜敗，但他彷彿天才般的球技與堅強又沉穩的心理素質，令樊振東也印象深刻，在賽後訪談表示林昀儒是值得尊重的對手。樊振東得體又有風度的發言讓PTT網友一面倒讚爆，直呼果然有球王謙虛風範。

大陸球王樊振東在四強賽擊敗林昀儒，闖進金牌戰，賽後他受訪表示：「首先昀儒是一個…這幾年的進步跟成長還是非常的快，今天我們倆都發揮非常好，最後是很驚險的拿下比賽。對於自己也有想到，因為他確實有這樣的實力。」

被問及實力與名氣都在林昀儒之上，這場比賽打起來會不會很有壓力？樊振東坦言：「我覺得其實比賽勝負對於大家來說是一樣的，不管是上風或者是下風，真正打起比賽來不會去考慮這些，而是在場上全力以赴去突破。」

樊振東還提到四強賽被林昀儒一度追趕上來，心情當然是非常緊張、非常糾結的，「去頂住這個壓力，然後逆轉上來，我覺得還是肯定自己的，那個時候確實非常難受的，因為第6局9:5領先，第7局開局是落後的。」

大陸球王樊振東這番謙虛又不失風度的賽後訪問，也迅速在PTT論壇引發討論，也讓台灣網友留下深刻印象，留言一面倒讚爆樊振東，「推 強者的世界沒有上下」、「滿謙虛的其實」、「樊加油 在馬龍手中拿下金牌」、「有風度 大家都是可敬的對手」、「樊從以前到現在一直都很低調謙虛，越來越有王者風範，真的是林可敬的對手」。

不過林昀儒的賽後訪問也是相當可愛，聽到有媒體要他評價樊振東，他有點不好意思地小聲說：「我有資格去評價他嗎？」