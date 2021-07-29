豐謙（5523）建設旗下子公司宏都阿里山，與農委會林務局纏訟超過15年的「民間參與投資經營阿里山森林鐵路及阿里山森林遊樂區案興建暨營運」案，雙方終於達成和解，今（29）日簽署和解筆錄！豐謙代宏都阿里山公告，將北門車站飯店所有權移轉登記給林務局，並塗銷地上權登記，而林務局將給付移轉價金與返還開發權利金及履約保證金，合計約達8.3億元。

雙方當年簽訂的「民間參與投資經營阿里山森林鐵路及阿里山森 林遊樂區案興建暨營運契約」及簽訂設定地上權契約，契約或承諾內容，包括阿里山森林鐵路相關設施及沿線各場站之營運與維護；北門車站多目標使用車站相關設施之興建及營運；阿里山森林遊樂區觀光旅館及其相關附屬設施之興建及營運，也隨著和解而宣告全部終止。

民國95年06月19日，宏都阿里山公司與林務局簽定「民間參與投資經營阿里山森林鐵路及阿里山森林遊樂區案興建暨營運契約」，民國98年8月8日受莫拉克颱風影響，雙方因履約產生爭議提起訴訟。歷經多年爭訟，雙方於今（7/29）日在台灣高等法院台南分院簽署和解筆錄，達成訴訟上和解，終止訴訟。

和解內容，一是北門車站飯店有償移轉及維護費用。林務局願民國110年12月31日前通知宏都阿里山公司辦理塗銷地上權登記及建物，所有權移轉登記予林務局，林務局給付新台幣7.57億餘元（含稅及維護費用）；二返還開發權利金及履約保證金之餘額。宏都阿里山公司交付北門車站飯店全部財產之相關文件，經完成點交後，林務局將給付0.72億餘元。

豐謙表示，宏都阿里山公司於以前年度已對該契約項目內之營運資產、開發權利金及履約保證金等評估資產減損及提列損失。待和解約定事項完成後認列相關損益；至於宏都阿里山公司之北門車站飯店營運權終止，未來主要經營業務項目，尚待全體股東決議。