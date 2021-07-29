雲林縣環保局與警方合作，查獲不法重金屬地下工廠。（雲林縣環保局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣環保局28日接獲民眾檢舉虎尾鎮墾地里1處鐵皮屋工廠，有人從事溶解面板工作，經常散發刺鼻化學異味，稽查員前往調查，利用無人飛行機等科學儀器蒐證並鎖定可疑目標，與警方合作入場查核，當場查獲工廠人員非法處理有害事業廢棄物，29日依法嚴辦。

環保局表示，稽查人員至該工廠周界聞到不明化學異味且大門深鎖，立即請當地派出所員警協同入廠查察，發現該工廠購置廢電路板、廢螢幕、廢主機板等混合五金廢料，利用加熱廢電子零組件，以強酸溶解提煉貴重金屬物質，再熔煉成塊狀變賣牟取暴利。

環保局說明，該工廠未領有廢棄物處理許可證，且熔煉過程中產生強酸廢液堆置於廠內，除立即命令停工外，現場機具設備等由警方當場扣押並將涉案人員移送法辦。

環保局表示，該工廠逕行從事有害事業廢棄物處理作業及未經許可貯存事業廢棄物，已違反廢棄物清理法第41條暨第46條規定，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局副局長黃富義呼籲，從事非法清除處理事業廢棄物業者切勿心存僥倖，倘經查獲將依法嚴懲，民眾如發現環境異常情形，請立即撥打環保局24小時免付費報案專線0800556003，共同守護家園。