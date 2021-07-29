民進黨今召開例行「全國黨部主委會議」，為了貫徹執行「排黑條款」，嚴格審查黨員資格，卻因為系統無法全面審查資料，有主委反應，只要跟犯人同名同姓全被波及，他兒子申請入黨因此遭退件。

民進黨台北市黨部趙介佑事件，引發黑道入黨風波，民進黨為此建置「黨員AI查核系統」，新進黨員無論是透過紙本入黨或者是線上入黨，都會經過系統比對後，再進行實質審查。

與會者轉述，有主委反應，審查系統可搜尋同名同姓，卻無法比對個資，把新入黨人的申請資料輸入系統，系統會找出20％的人與犯罪者同名同姓，他兒子就是因為此被退件，所以最後還是要再靠人工查核。

據轉述，台北市黨主委吳怡農說，以台北市黨部運作一段時間經驗，如果判決書上有註明犯罪者年齡、住址，就可以直接比對出來，不合規定就直接刷掉，但是有些判決書沒有這些個資，就會發生這個問題。

此外，馬祖是黨部主委李問則分享馬祖的防疫狀況，以及鄉親的需求。他說，疫情逐漸平緩， 馬祖開始出現部分增加飛機航班的需求。然而，在地民意同時有兩種聲音，一方面因應疫情緩和希望增加航班，另一方面也擔心航班增加後造成染疫的風險。另外，班機增加也要考慮機場松山快篩能量。這幾個政策議題都是連動的。

李問建議，離島應該採取「漸進式增加航班」。航班因應交通需求增加，但是不要急著一次大量增加班機。另外，馬祖居民目前還是希望，在松山機場進行強制快篩，希望中央能慎重考慮進行強制快篩，或提出強化機場防疫的替代方案。

民進黨祕書長林錫耀回應，會將離島民眾的意見反應給指揮中心、交通部等相關單位納入評估。

據轉述，彰化縣黨部主委邱建富也提到假訊息氾濫，彰化縣黨部是黨內最早成立「網路闢謠大隊」，全國各縣市黨部收到假訊息案件，可以交黨中央處理報警，也可交由彰化縣黨部處理。

傳出有些黨部主委連署要林錫耀下台？高雄市黨部主委趙天麟說，他不清楚這件事，但若黨中央對於地方黨部的關注可以更多一點，更多支持，他們會感到非常感謝。