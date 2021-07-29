中央氣象局表示，西南風持續增強，明(30日)起中南部雨勢更大，且降雨時間長，雨勢將一路延續至下周，尤其周六、周日中南部有局部豪雨或大雨發生，南部地區可能有豪雨以上等級的劇烈降雨，北部、東半部的降雨也不再只局限於午後，其他時間各地都可能有短暫陣雨或雷雨。

西南風增強！北北基雨神大灑水 氣象局說明｜2021.07.29

氣象局資深預報員李孟軒表示，明天西南風持續影響，南部降雨持續，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東部地區要留意午後雷陣雨，伴隨短延時強降雨，預估明天中南部地區及午後的北部地區、各地山區還是會有局部大雨，尤其明天下半天起有可能出現大規模、持續性的雨勢。

周末西南氣流影響，中南部慎防劇烈降雨。(圖/氣象局)

周六至下周日(31日至8月1日)，西南氣流及低壓帶影響天氣更不穩定，慎防豪雨，中南部雨勢增大，下雨時間更長，陣雨、雷雨機率更高，可能有瞬間暴雨，除了午後北部地區有局部大雨，北部、東半部的降雨將不再局限於午後，其他時間也可能有短暫陣雨或雷雨。

29至30日定量降水預報。(圖/氣象局)

下周一至下周四(8月2日至5日)西南風偏強及低壓帶影響，中南部雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率仍高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區的降雨不再侷限於午後，整天都有機會出現短暫陣雨或雷雨。