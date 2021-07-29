調研機構Canalys 29日公布資料顯示，2021年第二季大陸智慧手機市場較上年同期縮小17％，手機出貨量7490萬部。其中千萬台以上出貨量廠商由5家縮減至3家，vivo與OPPO穩坐前二，小米取代華為排名第三。

Canalys數據顯示，vivo與OPPO出貨量分別達到1820萬台和1600萬台。排名第三的小米出貨量為1260萬，市占率由第一季15％上升至第二季17％。蘋果出貨量位列第四，出貨達到780萬台。榮耀（690萬部）在其獨立運營後的第二季，以較上季40％的強勢增長擠進前五。

另據國際數據機構IDC 28日公布數據顯示，大陸2021年第二季智慧手機出貨衰退11％，出貨7810萬部。

廠商排名方面，vivo以出貨1860萬支、23.8％市占稱冠，實現23.6％的高成長。OPPO緊追在後，以21.1％市占居次。小米以17.2％居第三，出貨成長率47％則領先其他品牌。排名第四的蘋果也有17％的高成長率。

榮耀則取代華為進入前五大手機品牌的位置，以8.9％市占首度進入前五，不過因為新榮耀才剛起步，出貨量與2020年同期相比仍大幅衰退46％。