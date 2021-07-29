便利超商已經是民眾日常生活不可或缺的一部份，幾乎任何事包括繳費、買車票、寄收物品、叫車都能當場解決，還是24小時營業。一名網友PO出萊爾富招牌照片，卻找不到店家在哪，讓大家笑翻。

男網友在《路上觀察學院》PO出照片，怒罵「我就問 你他X的萊爾富呢」。透過照片可以看到，這棟普通民宅中，大大的萊爾富招牌懸掛在上面，然而四周遍尋不找店址，只有一般住家，奇怪的景象讓9000人全笑了。

不少網友立刻聯想到電影《哈利波特》，打趣表示：「這是9又4分之3萊爾富，你要衝進民宅內，然後...就會被警察抓走」、「那是鳳凰會的據點」、「看到中間那根柱子嗎？用力撞下去就會到了」、「有保護咒，麻瓜看不見」、「消失的密室啊孩子」、「全家輸慘了，萊爾富才真的是你家」、「Liar富」、「9¾的萊爾富」、「萊爾富也開始經營民宿了嗎」。

原來照片中位置在台中南屯區，當地人看到後也認真回應：「這家萊爾富是新開的，面對招牌往右走，再左轉就可以看到了，我一開始也是都找不到」、「在隔壁轉角文心路上啦哈哈！這間新開的在大墩五街」。