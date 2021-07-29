美國公布Q2國內生產毛額（GDP），第二季GDP成長6.5%，遜於預期的8.4%，但上周初領失業救濟金人數為40萬人，雖高於預期38萬人，但相較前值仍有小幅下降，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數漲約0.3%。

截至台北時間21點48分，道瓊工業指數上漲116.61點或0.33%，暫報35047.54點；那斯達克指數上漲49.25點或0.33%，暫報14811.83點；標普500指數上漲15.33點或0.35%，暫報4415.97點；費城半導體指數上漲41.83點或1.28%，暫報3314.28點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲14.69美元或2.27%，暫報661.67美元；台積電ADR上漲1.95美元或1.69%，暫報117.02美元；聯電ADR上漲0.51美元或5.33%，暫報9.98美元。

美國聯準會（Fed）公布利率決策會議結果，重申維持基準利率，以及購債規模不變，且表示離啟動縮減購債還有一段距離，然而Fed主席鮑爾指出，官員們在會議上，頭一次針對縮減購債進行深入討論，但並未就確切啟動時間做出時間；此外，Fed提及目前經濟活動和就業情況持續的走強，針對釋出的訊息，外界揣測，是暗示朝縮減購債的進程更近一步。