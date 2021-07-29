東京奧運棒球B組賽事29日開打，第一場韓國隊與以色列之戰就打到延長賽，最後韓國靠著再見觸身球以6比5氣走以色列，奪下小組賽首勝。

2008年北京奧運奪金的韓國隊，這次東奧要前來尋求衛冕，首戰卻打得辛苦，3局上以色列39歲老將金斯勒（Ian Kinsler）從韓國先發投手元太仁手中敲出2分炮先馳得點。

落後的韓國在4局下靠著吳智煥2分炮追平，不過以色列再度用全壘打添得分數，6局上再敲出捕手拉凡威（Ryan Lavarnway）敲出2分炮再度要回領先，7局下李政厚、金賢洙「背靠背」開轟，韓國再用2支安打再添1分，單局攻下3分取得5比4領先。

不過以色列在9局上拉凡威再轟出陽春炮，單場雙響炮助隊追平，也讓比賽進入10局延長賽。10局上吳昇桓連飆3次三振沒有失分，下半局2局出後許敬民觸身球形成滿壘，最後再靠再見觸身球以6比5險勝。