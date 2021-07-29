《歐米天空》在科幻劇情中融入小學高年級至國中階段的基礎物理、機械應用等內容，跳脫枯燥說教的解說方式。（公視提供）

為了讓科學知識可以更自然融入在冒險故事中，製作團隊「羊王創映」為《歐米天空》創造出機械科幻的世界觀。（公視提供）

公視兒童動畫《歐米天空》融合冒險故事及科普知識，寓教於樂讓孩子親近科學。（公視提供）

繼《勇者動畫系列》獲得熱烈迴響之後，暑假期間公視再推出兒童科普動畫影集《歐米天空》，劇情描述人類滅亡後的未來世界，大地被機械天空覆蓋；失憶的主角歐米遇見各式各樣的夥伴，並運用科學的力量一一解決不同的危機與難題，製作人吳至正表示：「很希望能打造出一個像水果奶奶那樣經典的兒童IP繼續傳承下去。」

公視節目部副理林瓊芬表示，由於獲得文化部前瞻預算補助，讓公視有機會規劃多部動畫影集的製作，「我們也希望孩子們可以看到更多台灣自己做出來的動畫，若能藉此推動動畫產業打造原創IP也是我們相當期待的。」並認為節目中納入太多的知識量反而會讓孩子消化不良，不如用吸睛的角色IP帶動科普學習，「當好奇心被勾起，後續再用教案或教學去補充也可以，重點在於先引發興趣！」

為了讓科學知識可以更自然融入在冒險故事中，製作團隊「羊王創映」為《歐米天空》創造出機械科幻的世界觀，並結合小學高年級至國中階段的基礎物理、機械應用等內容，跳脫枯燥說教的解說方式。製作人吳至正表示，自己小時候也是看動畫長大的，像是《魔神英雄傳》、《魔動王》、《海底兩萬里》等等，所以在劇情上多少植入了一些童年所看動畫的浪漫情懷在裡面。

《歐米天空》一共規劃11集，透過引人入勝的冒險故事，結合日常中的生活科學，以「寓教於樂」的方式引導大小朋友學習科學知識。此外，也邀請到音樂製作人邱盛揚為動畫及劇中角色量身打造配樂，並創作主題曲〈銀灰色天空〉，由音樂劇女伶陳品伶溫暖獻聲。7月30日起每周五晚間6點於公視頻道播出、公視兒少YT頻道( https：／／pse.is／3l87za )同步直播。