中國大陸場監管機構近期針對網路科技與教育企業頻出重手整頓，導致網路與教育業股價連續重挫。據財經媒體消息指出，大陸網路巨頭騰訊公司僅7月單月股價下跌幅度高達23%，市值蒸發了1700億美元，為該股史上最慘烈的一個月。而全球股價跌得最慘的10家上市公司中，有9家是大陸企業，其中也包括知名的美團與阿里巴巴。

據《德國之聲》報導，29日上午，騰訊股價大幅反彈7.1%，創下4月以來盤中最大升幅。大陸財經界知情人士說，大陸證券監管機構週三晚間召集主要投資銀行的高管召開虛擬會議，試圖緩解市場對政府整頓民營教育行業的擔憂。參與這次會議銀行界高管們被告知，整頓教育行業的政策是有針對性的，無意傷及其他行業的公司。

報導說，大陸官方近期審查企業的重點放在那些被認為可能威脅中國數據資料安全和金融穩定的網路科技巨頭，監管重點涉及金融安全、反壟斷、資料安全等多個方面，其中具有廣泛的金融、資料業務的騰訊無疑處於監管風暴的中心。上周大陸市場監管總局下令解除騰訊獨家音樂版權，並對該公司收在網路音樂市場的不公平市場行為罰款50萬元人民幣(合台幣220萬元)。

騰訊受罰後回應稱，將認真遵守決定，落實監管要求，按照處罰決定折不扣地完成整改。除了騰訊整頓，由它牽頭的虎牙與鬥魚遊戲直播平臺合併也被否決，還因因兒童軟色情等違法資訊對公司處以罰款。此外，在先前網路行業整治行動中，騰訊也暫停了微信帳號新用戶註冊。

報導引述基金管理公司專家的看法認為，目前尚未見到審查行動結束的跡象。未來的幾年內，資料安全將成為政策制定者們最重視的因素，尤其是對於騰訊這類的科技巨頭，股價將進行調整以應對新常態。

對於近期大陸股市出現較大波動，市場普遍存在擔憂情緒，《新華社》為此發表評論稱，中國改革開放的決心沒有改變、步伐不會停止，試圖以此穩定市場偏向悲觀的預期心理。