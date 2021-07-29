29日晚間美股開盤後，道瓊指數上漲0.61％，那斯達克指數微漲0.07％，標普500指數漲0.32％。熱門中概股延續前一交易日強勢，多數上漲，滴滴漲18％，阿里巴巴上漲超過2％，拼多多漲近4％，京東漲近2％，網易有道漲14％，騰訊音樂漲逾2％。

另外，部分中概股轉跌，高途跌超5％，貝殼跌3.6％，好未來跌2.5％，新東方跌2％。

新浪財經報導，近期在中國政府接連出手整治滴滴出行、騰訊等平台業者下，中概股氣氛低迷，上周末官方整飭線上教育亂象的「雙減」文件，更造成中概投資人信心崩潰，清盤賣壓湧現。

中國證監會28日夜間急召國際投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場憂慮。知情人士透露，會上官員表示，中國教育部門政策是具有針對性的，並無意傷害其他行業的公司。官媒新華社隨後也發文強調，近期無論是針對平台經濟還是校外培訓機構的監管政策，並非是針對相關行業的限制和打壓。

在中國官方維穩消息傳出後，28日夜間美股中概股率先反彈，29日陸港股市接續回神，A股收漲1.49％，報3411.72點。港股更在騰訊、美團、阿里等網科股走強帶動下，恒指大漲841點，收報26315.32點，漲幅3.3％；恒生科指更狂漲7％，創下最大漲幅記錄。