根據世界黃金協會（WGC）最新報告顯示，2021年上半年全球黃金需求量年減10％，主要因為機構投資人對黃金的興趣大減，抵消消費者對金條、金幣與飾金需求上揚。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在最新例會發表鴿派言論，給予金價支撐，帶動金價連續3個交易日上漲。紐約12月期金29日盤中勁升1.2％，報報每盎司1825.8美元；現貨金價上漲0.9％，報每盎司1822.99美元。

根據WGC報告顯示，2021年上半年全球對黃金的需求量為1833公噸，較2020年同期減少10％。就第二季而言，全球黃金需求量為955.1公噸，大約與2020年同期持平，不過較前季大增17％。

上半年機構投資人與消費者的黃金需求有天壤之別，消費者對實體黃金投資與飾金需求回升，但機構投資人則減碼黃金資產。

新冠肺炎疫情重創2020年飾金需求，不過消費者對金飾的興趣逐漸回升，上半年需求量達873.7公噸。第二季的飾金需求又格外強勁，年增60％至390.7公噸。

全球兩大飾金市場—大陸與印度消費者對金飾的需求強勁反彈，第二季大陸飾金需求激增62％，印度需求揚升25％。

WGC資深市場分析師史翠特（Louise Street）表示，隨著全球經濟逐漸復甦，消費者對黃金需求回復，飾金需求強勁成長。

不過上半年整體黃金投資需求年減60％，降至455.9公噸。就第二季來看，以散戶為大宗的金條與金幣投資需求雖年增56％，但黃金ETF銳減90％。

展望未來，WGC預期2021年全年飾金需求約在1600至1800公噸，遠遠超越2020年的水準，不過仍低於5年平均。投資需求約在1250至1400公噸，略低於2020年，但與10年平均水準大致相符。

WGC預期全球央行2021年將持續購買黃金，與2020年持平或略微增加。