香港盈富基金29日公告指出，正式更改章程，指「美國人士」不得申請或購買任何基金單位，不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何豁免。

香港信報報導，盈富基金表示，「美國人士」即美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律成立的實體，或美國境內任何人士，或根據當地相關證券法例界定為「美國人士」的人。

盈富基金提醒，身為「美國人士」的單位持有人，盈富基金並非合適的投資工具。如果「美國人士」在2022年6月3日後繼續持有，美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣。

盈富基金指出，相關變動不會影響基金營運或管理方式，管理盈富基金的費用結構並無改變，相關變動也不會導致基金的投資目標或整體風險狀況出現重大變動。

香港經濟日報報導，美國前總統川普在年初任期即將結束時，簽署行政命令，禁止「美國人士」投資中國移動、中國聯通等中國公司，一度令盈富基金決定不再對受制裁實體進行任何新投資，但兩天內急轉彎，宣布重新投資於受制裁的中資股，並指盈富基金不再適合「美國人士」投資。