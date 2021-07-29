美國國防部長奧斯汀於28日至29日對越南進行正式訪問。奧斯汀與越南領導人舉行會談時，劍指中國在南海的強勢行為，強調應尊重沿海國家的合法權益、本著國際法和1982年《聯合國海洋法公約》的規定和平解決各爭端等。雙方並高度評價近期美越防務合作取得的成果，奧斯汀還建議應研究未來將兩國關係提升至戰略夥伴關係。

29日上午，越南國防部長潘文江主持儀式，歡迎奧斯汀到訪，隨後兩人舉行會談。兩位防長一致同意按照2011年所簽署的促進防務合作備忘錄和2015年的美越防務關係聯合願景聲明中各項內容繼續促進合作，優先克服越戰後遺留後果，推動邊和機場迪奧辛汙染清除項目實施進度及在越南的其他人道主義項目，並促進疫情防控中的軍醫合作和對越南的海上執法能力援助計劃。

據越通社報導，兩位防長還闡述對尊重沿海國家的合法權益、本著國際法和1982年《聯合國海洋法公約》的規定和平解決各爭端，維持各海域和平穩定環境、航行與飛越安全和自由等重要性的觀點。

越南國家主席阮春福在會見奧斯汀時，特別感謝美國向越南援助100萬劑新冠疫苗。奧斯汀則表示，美國將繼續與越方合作發展新冠疫苗，並將盡力為越南疫情防控工作提供援助；進一步加快同越南在克服戰爭遺留後果的合作。奧斯汀認為，兩國可擴大潛在領域的合作，建議雙方研究，未來將關係提升至戰略夥伴關係。

越南總理範明政也會見了奧斯汀，表示希望與美國加強在貿易投資、應對氣候變化、科技和教育培訓等領域的合作，並為在越南進行疫苗生產研究和技術轉讓等創造便利條件。

越南是東南亞的重要國家，對於中國在南海的領土主張，越南是最大反對者之一，獲美國提供海巡艦等軍事支援。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家波林（Greg Poling）表示，越南希望確定美國會維持軍事參與，將繼續存在於南海。美越軍事關係日漸加深，但拜登政府也表明，越南政府須改善人權狀況，否則兩國合作有限。奧斯汀在訪越結束後，30日將轉往菲律賓訪問。