威力彩頭獎29日再槓，目前頭獎已連35摃，台灣彩券表示，預期未來一期銷售3.4億元，下一期（8/2)頭獎累積金額可上看10億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。

威力彩第110060期29日開獎，第一區中獎號碼為10、14、22、23、32、35，第二區中獎號碼為03號。

實際中獎獎號以台彩公布為準。