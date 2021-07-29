威力彩頭獎再槓 下期獎金上看10億元 22:182021/07/29 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎29日再槓，目前頭獎已連35摃，台灣彩券表示，預期未來一期銷售3.4億元，下一期（8/2)頭獎累積金額可上看10億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高。 威力彩第110060期29日開獎，第一區中獎號碼為10、14、22、23、32、35，第二區中獎號碼為03號。 實際中獎獎號以台彩公布為準。 雲端發票開獎烏龍 創世基金會籲捐助植物人 陽明遭處置竟飆漲停 內行揭暴衝關鍵 #威力彩頭獎 #獎金 #頭獎 #中獎號碼 #再槓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打統編發票中獎 營業人、政府機關無法領獎 16:122021/07/29 財經 降級首日南警深夜加強稽查 槓上開花查獲通緝犯 18:472021/07/28 社會 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩小龍博獎金 15:432021/07/29 體育 《金融股》宏遠證H1獲利締新猷 續衝刺成長動能 12:342021/07/29 財經 陳威全憶窮困存款見底往事 言承旭助進帳翻身 12:222021/07/29 娛樂 疫情衝擊生計 雲林建請中央110學年度上學期的學雜費全免 15:482021/07/29 生活 《類股》大陸出口稅挺住鋼價 中鋼底氣足攜兵喊攻 10:522021/07/29 財經 台中購物節8月開跑 尋找豪宅主人 04:102021/07/28 焦點要聞 與風的對話！彰化白色海豚屋 公共裝置藝術海選出爐了 16:252021/07/29 寶島 郭婞淳獎金翻4倍！律師神算「月領」到80歲「2000萬變8000萬」 16:052021/07/28 社會 曾治豪一口氣吃30隻大閘蟹 笑喊「已放寬體重限制」 13:442021/07/28 娛樂 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 台積電法說洩大魔王 散戶挖爆車電股賺一波 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 陽明又被關是好事 散戶注意：航運三雄3大價位成救命密碼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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