根據《遠見雜誌》29日公布的六都首長施政滿意度調查，新北市長侯友宜以81.5％滿意度奪冠，桃園市長鄭文燦以79.6%居第二，台南市長黃偉哲74.0%第三，其他依序為高雄市長陳其邁62.8%、台中市長盧秀燕59.1%、台北市長柯文哲44.4%。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，侯友宜防疫表現仍是六都第一，他曾建議柯文哲向侯友宜學習，但不曉得他有沒有聽進去。

沈政男29日在臉書貼文表示，侯友宜的防疫表現最新民調，仍然維持六都第一，而且獲得更高的分數，實在不簡單。侯友宜兩天沒主持新北記者會，不曉得是什麼緣故？新北市副市長劉和然代理得不錯，在防疫過程的表現，也是四平八穩，有機會進入新北接班梯隊。至於侯友宜為什麼能得到廣大民意認同？沈政男說他曾建議柯文哲向侯友宜學習，但不曉得柯P有沒有聽進去。

沈政男表示，今天英文雜誌《外交家》（The Diplomat）提到台灣防疫再次成功，竟然順道打了柯文哲一把，顯見那篇專文根本是吃到執政黨的口水。那篇專文是一位歷史學者的客座文章，裡頭有些講對了，比如口罩、疫調與隔離，是台灣再度打敗病毒的武器，但其他地方都講錯了。比如實聯制，根本沒有用，因為根本沒有任何案例是由實聯制查出，還是必須調出電信足跡；又比如疫苗，須知台灣這波防疫成功完全跟疫苗施打無關，因為覆蓋率太低。

沈政男指出，最離譜的是，該篇專文說柯文哲沒把市場防疫做好，還導致民調掉了7%，這完全是民進黨的觀點。到了6月下旬，台灣新增案例早已降到兩位數，台北批發市場群聚根本無關防疫大局。雖然柯文哲最近的防疫民調掉了7%，但依然維持防疫初期的水準，而且仍是六都第二。不過，他人的批評還是必須誠懇反省，才會進步，而不是咬牙切齒勉強擠出一句「批評，會聽啦！」然後轉頭去暗罵民眾沒眼光。

據知，《外交家》有投書提到，指台北市長柯文哲疏於篩檢、疫調追蹤，導致環南市場等爆發群聚感染，還有他未能妥善建置適當的疫苗分配系統，並對社區感染的狀況卸責，他的民調因而在6至7月內下滑近7個百分點。柯文哲今天對此回應說，評論是「亂寫一通」。