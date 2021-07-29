《富比世》（Forbes）29日指出，若中國大陸對台灣發動兩棲攻擊，雙方地面部隊的裝甲單位將成為決勝的關鍵之一，並強調若共軍完整奪下設備齊全的台灣港口，地面優勢將迅速向共軍傾斜。

報導認為，若中國大陸對台灣發動兩棲攻擊，裝甲單位將在共軍建立橋頭堡的階段發揮關鍵作用。國軍將集中戰力對共軍橋頭堡發動攻擊，共軍則會盡力增加上岸的裝甲單位數量，以擋住國軍的反擊。

國軍擁有約1000輛主力戰車，但皆為老舊的M60A3 TTS、CM-11和CM-12，預計2022年才會開始接收M1A2T戰車，後者目前已訂購108輛。不過報導指出，舊式戰車在反擊共軍兩棲登陸時仍能發揮重要作用，因為兩棲單位不易攜帶大量重裝備，就算將共軍3艘075型兩棲突擊艦、8艘071型船塢登陸艦、64艘073型和074型戰車登陸艦加在一起，也只能同時運輸379輛戰車。

雖然在共軍的彈道飛彈、巡弋飛彈、長程火箭、空軍地面打擊等火力威脅下，國軍裝甲單位肯定將蒙受傷亡，且並非所有戰車都能在戰時處於戰備狀態，但共軍艦隊也不可能在國軍反艦飛彈、水雷和魚雷伺候下毫髮無傷。華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）認為，國軍將在戰事初期獲得裝甲優勢。

由於共軍並無大幅擴大登陸艦艇數量的動作，美國國防部於《2020中國大陸軍事與安全發展報告》（ Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020）中，認為北京政府尚未準備好對台灣發動大規模兩棲攻擊。不過《富比世》指出，搶灘並非唯一的登陸方式，共軍可能公開或暗中控制台灣某處港口，並以滾裝船（Roll-on/roll-off）等商用船隊運送大量裝甲單位；因此國軍的地面戰力優勢，恐將在共軍得以佔領並運用主要港口後迅速消逝。