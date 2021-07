《富比世》(Forbes)29日指出,若中國大陸對台灣發動兩棲攻擊,雙方地面部隊的裝甲單位將成為決勝的關鍵之一,並強調若共軍完整奪下設備齊全的台灣港口,地面優勢將迅速向共軍傾斜。

報導認為,若中國大陸對台灣發動兩棲攻擊,裝甲單位將在共軍建立橋頭堡的階段發揮關鍵作用。國軍將集中戰力對共軍橋頭堡發動攻擊,共軍則會盡力增加上岸的裝甲單位數量,以擋住國軍的反擊。

國軍擁有約1000輛主力戰車,但皆為老舊的M60A3 TTS、CM-11和CM-12,預計2022年才會開始接收M1A2T戰車,後者目前已訂購108輛。不過報導指出,舊式戰車在反擊共軍兩棲登陸時仍能發揮重要作用,因為兩棲單位不易攜帶大量重裝備,就算將共軍3艘075型兩棲突擊艦、8艘071型船塢登陸艦、64艘073型和074型戰車登陸艦加在一起,也只能同時運輸379輛戰車。

雖然在共軍的彈道飛彈、巡弋飛彈、長程火箭、空軍地面打擊等火力威脅下,國軍裝甲單位肯定將蒙受傷亡,且並非所有戰車都能在戰時處於戰備狀態,但共軍艦隊也不可能在國軍反艦飛彈、水雷和魚雷伺候下毫髮無傷。華府智庫「2049計畫協會」(Project 2049 Institute)研究員易思安(Ian Easton)認為,國軍將在戰事初期獲得裝甲優勢。

由於共軍並無大幅擴大登陸艦艇數量的動作,美國國防部於《2020中國大陸軍事與安全發展報告》( Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020)中,認為北京政府尚未準備好對台灣發動大規模兩棲攻擊。不過《富比世》指出,搶灘並非唯一的登陸方式,共軍可能公開或暗中控制台灣某處港口,並以滾裝船(Roll-on/roll-off)等商用船隊運送大量裝甲單位;因此國軍的地面戰力優勢,恐將在共軍得以佔領並運用主要港口後迅速消逝。