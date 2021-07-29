19歲台灣桌球好手林昀儒在本屆東京奧運一戰成名，與大陸球王樊振東纏鬥7局，雖然最後以3：4惜敗，不過已讓全世界都看見了他精彩的球技，前途大有有為。將在明日力爭男子單打項目銅牌的他，卻被網友翻閱資料發現，他並非台灣本土栽培的選手，發展初期是自費聘請大陸教練，一個月花費13萬，且後期是在日本與大陸打球，消息一出更驚動教育部回應。

林昀儒被爆非台灣栽培的選手消息一傳出，令網友感觸良多，感嘆台灣人才眾多，卻沒有環境來好好栽培。另外，更有網友起底這位林爸爸特地為林昀儒找來大陸教練是來自山東的綦戈。

據TVBS報導，現年58歲的綦戈過去曾是大陸國家隊桌球教練，擅長右手橫拍、快攻弧圈打法，像拿下2012倫敦奧運混雙第4的香港好手江天一、大滿貫選手張繼科都是他帶過的學生。

不過綦戈也不是會輕易收徒的人，據悉，他2004年診斷出直腸癌，在朋友推薦下來台灣宜蘭療養，剛好碰到林昀儒父母在幫兒子找一對一教練，綦戈在看到林昀儒天分後，才願意以一個月13萬代價，收林昀儒為徒。

對於林昀儒是大陸培訓出來的說法，教育部晚間對此回應，林昀儒自國中階段起納入體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府補助包含教練費、移地訓練、參賽器材裝備等，單單2019年就投入800萬元培訓他。但教育部也證實林昀儒確實是由舅公自費資助聘請中國籍綦戈教練費用。