有阿美族血統的郭婞淳日前替台灣拿下2020東京奧運首面金牌，更刷新奧運之前紀錄，另一名排灣族的「柔道男神」楊勇緯也勇奪銀牌，成為台灣之光，曾演出《聽見歌 再唱》、《山的那一邊》等電影的男星撒基努（Sakinu）同為原住民，卻感慨地說：「看吧！這個時候原住民才能得到讚美！」

台東排灣族出身的撒基努，24日看到楊勇緯獲得東京奧運柔道男子60公斤級銀牌時，在私人臉書讚楊勇緯「為了國家而認真」，但也標註一般人對原住民有「愛喝酒」、「沒有規矩」、「讀書靠加分」等的刻板印象，寫下：「看吧！這個時候原住民才能得到讚美！奧運沒有加分認證的部分喔。」認為「原住民沒有那麼簡單啦」。

撒基努受訪時說，看到楊勇緯擦身金牌流下不甘心的淚水那一刻，他也哭了，透露妹妹曾在柔道學校受訓過，後來因十字韌帶受傷斷裂停止練習，所以明白在台上風光領獎的楊勇緯、郭婞淳等選手們，背後做了多少的訓練跟努力。

他回憶因原住民身份曾受到不少歧視，讀書時因膚色關係被取黑炭等綽號，甚至導師還調侃說：「你們還沒有考就已經先拿35分。」所以才會在臉書寫下「奧運沒有加分認證」，覺得很多原住民也是靠實力取勝，不只在運動方面，希望在其他領域上也能被看見，並呼籲大家不要對原住民有先入為主的觀念，多點友善與尊重。

此外，撒基努日前臉書粉絲專頁遭盜，無法發文，緊張地跟經紀人求救苦心經營的粉絲頁不見了，還在IG無奈表示，有種「乞丐趕廟公」的感覺，好在向臉書提交與經紀人合照等證明後才救了回來，並發文感謝救他粉專回來的所有人，表示「真的很費勁」。

由於詐騙集團會偽裝成臉書官方假帳號，對粉絲專頁管理員發出通知，撒基努因此誤信粉專遭盜，點入詐騙集團傳的網站，反而真的被盜，經紀人稱詐騙集團傳的網站，同時標記了撒基努與女神卡卡（Lady Gaga）等藝人粉專，加上IＰ位置在印度尼西雅，安慰他也算是紅到國外去了。不過，撒基努另一個做菜的粉專就沒那麼幸運，至今仍找不回來，心血付諸流水，嚇得他不敢再亂按來路不名的網站了。