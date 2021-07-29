風電大餅即將上路。經濟部今召開第三階段「離岸風電選商機制草案」最後說明會，將原定2022年第二季公布選商結果寬限到第三季。預計下月正式公告，給開發商足足一年時間備戰。

今天視訊會吸引300多名離岸風電商、民間團體參與，業者除關心國產化加分項目，更呼籲經濟部把競價的費率上限「迴避成本」每度2.18元提高，需加上環境與社會成本。

我國離岸風電規劃從2026到2035年，釋出15GW（百萬瓩）建置容量，目前檯面上至少就有12家風電商虎視眈眈，還有多家鴨子划水中，競爭十分激烈。

根據選商遊戲規則，釋出容量分切成「前9後6」兩階段釋出，首階2026年到2031年的6年，每2年釋出3GW。至於單一風場容量給予500MW(千瓩)、彈性100MW伸縮標準，這些草案都沒有改變。

更動的部分，主要是公開榜單時間從2022年Q2延長到Q3，另外就是離岸風電下半部水下基礎、海纜，改列為必選加分項目，風機上半部零件考量國內量能不足，維持屬自選加分題。

由於最後一塊大餅採競標制，預料有不少開發商採「0元」搶標，而能源局訂定費率下限是0元，上限是不能超過「最近一年迴避成本」，以現在來說，就是台電每度的2.18元。

這個費率上限昨讓業者很有意見。丹麥沃旭能源總經理汪欣潔說，這對業者是不可承受之重，因迴避成本是灰電(石化燃料)成本，不是綠電成本，CCPA(企業購售電合約)發展，市場還有很多未知數。CIP董事總經理許乃文具體建議，應在迴避成本上面再加上環境與社會成本，才能代表正面價值。

既然風電商可能祭出低價搶標，為何那麼在意上限費率？熟悉風電市場人士表示，風電商低價搶標後，著眼點並不在把電賣給台電，而是去找需要綠電的企業來賣。因此官方定的費率上限多寡，會影響以後雙方談判價格。再者，跟銀行團融資、跑財務，也需要官方費率去算出合理利潤。

對於開發商訴求，經濟部能源局組長陳崇憲表示，價格上限部分，後續會做整體考量。