大陸女歌手覺乃娘毛吉來自甘肅省甘南藏族自治州，雖然大陸娛樂圈知名度不高，但深受藏族人民喜愛，未料近日在網上有多名網友爆料她車禍驟逝的消息，震驚許多人。

覺乃娘毛吉擁有亮麗外型、清新嘹亮歌聲，曾演唱《牧女歡歌》、《姑娘》、《朋友的教育》、《幸福之歌》等歌曲，在當地傳唱度頗高，沒想到近日傳出她於27日車禍過世的噩耗，有當地人士指出她開車載家人出遊，同行者還有她的父母、兒子和兩個姪子，一家六口全罹難。

覺乃娘毛吉的作品在當地傳唱度高。（圖／翻攝自微博）

覺乃娘毛吉車禍3天前還在抖音更新影片，未料成為最後身影。（圖／翻攝自微博）

覺乃娘毛吉常在網上分享生活點滴，不時曬出和家人的合影，看得出和家人感情融洽，而她發生意外前3天才於抖音Po出遊的影片，她把車停在路邊，錄下自已看著湖的背影，沒想到這片段竟變成她最後和大家告別的身影。

另外，覺乃娘毛吉車禍前2天還在好友的貼文下留言，未料現突傳出車禍過世，讓很多人不敢相信，頻在貼文標記她，卻等不到覺乃娘毛吉的回應了，噩耗傳出後，許多網友湧入覺乃娘毛吉的微博表達哀悼「一路好走」、「妳的美好歌聲永遠留在我們世界裡」。