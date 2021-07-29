綦戈與林昀儒師徒。(圖／翻攝自MP頭條)

我桌球好手林昀儒與排名世界第一的樊振東大戰7局，最終3:4不敵，但林昀儒也獲得兩岸一致肯定，但卻有PTT鄉民爆料林昀儒是大陸教練綦戈一手栽培的，質疑台灣沒有出力，也讓教育部晚間緊急駁斥，如今綦戈訪談曝光，網友看完後直呼太專業，13萬花得值得。

今年5月1日，綦戈接受媒體訪問，期間談到了與林昀儒的相識過程，以及他如何帶人。原來綦戈在2004年遭診斷出罹患直腸癌，雖然手術成功，但術後治療痛苦萬分，所幸獲得同樣是桌球教練、長期居住台灣教學的好友柯維佳邀請，來到宜蘭靜養，也因此結識林昀儒。

綦戈說，他2014年5月開始執教林昀儒，當時林年僅13歲，發育看起來晚同齡2歲，體能也不夠好，但是手感出色，對球的落點判斷更是精準，加上熱愛乒乓球，休息就是研究乒乓球影片，於是就天天要求他練發球、接球，高拋、反手擰拉等技巧，一天練7到8個小時，練到晚上11點，常常父母在旁邊看到睡著都是常有的事。

綦戈表示，林昀儒最大的優點在於情緒管理非常好，許多選手面臨大賽時，總是睡不好，上場後又因為緊張失誤多，但林昀儒總是相當冷靜，遇到事情完全不會慌亂，更不會出現失眠，吃不下等狀況。

林昀儒在這次奧運中，即將與德國強者奧恰洛爭奪銅牌，事實上兩人就曾在2019年碰頭過，綦戈也不吝分享了當時他為林昀儒做的準備，包括找出了奧恰洛3個優勢以及3個弱點，並為林昀儒建議4套戰術，同時提醒3個注意要點。

文章被轉發至PTT後，不少鄉民也驚呼：「太專業了」、「這教練不簡單」、「大陸乒乓教練專業度真的不是蓋的，難怪桌球這麼強」、「原來2019年奧恰洛就被徹底分析過，看來小林這次穩了」。