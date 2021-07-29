最新數據顯示，美國第二季經濟年率僅成長6.5％，遠遠不及市場預估的擴張8.4％，且上周初領失業救濟人數亦令人失望，意味著政府大規模紓困與疫苗接種雖讓經濟回復疫情前水準，但還有努力的空間。

根據美國商務部29日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增年率6.5％，雖優於第一季修正後的擴張6.3％，但大幅遜於經濟學家預估的勁升8.4％。儘管如此，自2020年夏季起美國經濟加速成長，第二季已回復到疫情前的水準。

另一方面，美國勞工部同日公布，截至7月24日止的當周，初領失業救濟人數較前周減少2.4萬人，經季調後降至40萬人，但仍不如經濟學家預期的38萬人。較能反映勞動市場現況的四周移動平均數，則是增加至39.45萬人。

美國經濟解封，疫苗接種和政府大手筆紓困，帶動經濟成長的主要推手—消費者支出回升。富國證券全球經濟學家布萊森（Jay Bryson）表示，美國經濟復甦腳步比預期更快。

儘管美國經濟擴張步伐連續3季加速，但Delta變種病毒造成疫情升溫、通膨壓力與供應鏈中斷持續，可能抑制經濟成長速度。

經濟學家預估美國2021年經濟約擴張7％，將寫下1984年來最佳成績。國際貨幣基金（IMF）日前上修美國經濟成長預測，預估2021年成長7％，2022年擴張4.9％，分別較4月預測上修0.6與1.4個百分點。

雖然財政刺激的效用最終將消退，疫苗接種率低的州面臨疫情升溫威脅，但消費者支出可能持續上升。根據美國經濟諮商理事會數據，7月消費者信心升至2020年2月以來最高紀錄，意味著消費者將繼續推動美國經濟成長。

商務部最新報告同時小幅上修2020年GDP數據，由原先公布的下滑3.5％，上修至緊縮3.4％，但仍創下1946年來最大降幅。