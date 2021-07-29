上半年六都買賣移轉棟數，創下近8年以來的同期新高為，大台中不動產開發公會認為，若非疫情突然爆發讓房市瞬間降溫，買氣還可望延續至下半年，疫情漸平穩有助房市。（盧金足攝）

大台中不動產開發公會向內政部陳情，因應當前缺工嚴重，希望中央能調整延後交屋罰則，因依規定「建商如延遲交屋，應按萬分之五日息，負擔遲延利息」，但建築業建材漲價，遇到台商回流，科技大廠擴廠，出現搶工情況，加上疫情期間移工暫停到台灣工作，衝擊建築業的交屋工期。

內政部為加強保障購買預售屋消費者的權益，已修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分，特別注意「是否已領有建造執照」等9大事項，減少不必要的消費糾紛。

以往大樓建案工期三年，已出現開發商擔心未如期交會遭開罰，乾脆將交屋時間，從三年延到五年或六年。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，向內政部建言，希望能針對缺工期調整罰款，最後內政部允以可以與消費者協調，有的建商為減少因缺工影響工期的罰款，與購屋者協調改送家電彌補，也是增加支出，但至少獲客戶諒解。

「缺工真的嚴重！」王至亮說，現在水泥、鋼筋，連裝潢都漲價又缺工，有的科技大廠搶工人，用加碼方式，變成工地工人不足，希望勞動部趕快開放移工，或針對科技大廠設計專案型的移工，國內的工人保留給建築業。

王至亮表示，建築業為因應新冠肺炎影響度過房市波動期，以減量推案，或申請變更設計、申請延後開工、遞延推案或先建後售等方式來度過衰退期，尤其是新成屋餘屋量特大區域，上半年仍以去化餘屋為主，多數公司餘屋順銷所剩無幾，上市櫃公司除推出新案外並積極在新重劃區搶地備料、看好疫情結束後未來推案另一波上漲行情，造成該區地價持續上漲。

土地及營建成本雙漲造成房價上揚，大台中不動產開發公會分析指出，今年模板平均上漲約40％、紮筋漲60％、泥作漲20％、土方漲60％、水電漲25％、工資漲約25％，加上土地成本又飆高，房價有沒有空間下跌。

全國三級警戒調降，王至亮發現，疫情期間來看屋的客源變少，但出門來看屋的成交率增高，多數買方將重回市場，剛性需求的購屋者買屋受影響不大。

上半年六都的買賣移轉棟數，創下近8年以來的同期新高為，若非疫情突然爆發讓房市瞬間降溫，買氣還可望延續至下半年，不過疫情升級到三級管制，最近剛降為二級，當前自用需求並未消失，待管制措施較為鬆綁，遞延買盤又會重新回到市場上。