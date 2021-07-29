一名王姓貨車駕駛2020年7月間硬闖台中市一處平交道，遭到警方開出7萬4500元的罰單，吊扣駕照12個月。王男提起行政訴訟，稱自己僅是跟著車流前行，不小心未注意號誌。對此，台中地院認定，王男違規屬實，駁回上訴。

判決書指出，王姓男子於2020年7月間駕駛冷凍小貨車，行經台中市烏日區學田路平交道，見到遮斷器已開始降下，卻仍闖進平交道，遭到鐵路警察局台中分局開罰7萬4500元，且吊扣駕照12個月。王男不服裁決，提起行政訴訟。

王男稱，他當時為跟車前進，那天天氣炎熱因此他將車窗緊閉，僅專注在前車車流，才未注意到號誌，而駛入鐵道區內才發覺第二道遮斷器桿已放下，卻來不及了，並表示，他所駕駛的冷凍廂型車後視鏡並無法清楚看到後方車輛情況。

鐵路警察局台中分局指出，當平交道警鈴響起、號誌亮起時，王男前方仍有6台汽車尚未通過，有足夠的反應時間能察覺狀況；且在遮斷器開始放下時，王男明明還未通過停止線，但卻無視警鈴，逕自向前行駛，縱使不是故意仍有過失。

台中地院法官勘驗監視器畫面與Google街景地圖，發現在行駛至平交道處時，地面已有畫設「鐵路X」標線，且設有「停、看、聽」標誌，得以使用路人明白前方為鐵路平交道，足以認定王男在行經該路段時，是可注意並遵守路段的號誌。

且，王男在通過平交道前，號誌早已響起並閃爍警示紅燈，在當時就該將車輛停下，但王男仍繼續行駛通過平交道，法官認定王男違規事實明確，訴請撤銷並無理由，駁回上訴。